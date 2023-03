Opladen Student und Fahrlehrer geben wichtige Hinweise

Leverkusen-Opladen · Im Prozess um die Explosion und den anschließenden Brand in einer Dachgeschosswohnung an der Augustastraße erhellten die Aussagen von zwei weiteren Zeugen die Frage, was sich Mitte Mai 2022 zugetragen hat. Der Angeklagte schweigt.

30.03.2023, 16:07 Uhr

Das Haus, in dem es im Mai 2022 zur Explosion im Dachgeschoss kam, ist weiterhin eingerüstet, die Kreuzung gesperrt. Foto: Ludmilla Hauser

Von Siegfried Grass

Bevor die 15. Große Strafkammer des Kölner Landgerichts den Prozess gegen einen 46-jährigen Angeklagten wegen des Verdachts auf Brandstiftung in einem Haus an der Augustastraße fortsetzt, folgt jetzt erst einmal eine gut zweiwöchige Osterpause bis Mitte April. Am Donnerstag wurden Zeugen gehört, deren Angaben weitere Puzzleteile zu einem kompakteren Bild vom Hergang ergeben.