Unglück im Chempark-Entsorgungszentrum Leverkusen liegt 26 Monate zurück Explosion – Staatsanwaltschaft wartet auf Gutachten

Im Juli, kurz vor dem zweiten Jahrestag der Explosionskatastrophe im Chempark-Entsorgungszentrum, ist die letzte der vier Verbrennungslinien in der Currenta-Sonderabfallverbrennungsanlage in Bürrig wieder angelaufen – als Ersatz für die Schwesternanlage, die in die Revision musste. Aber auch wenn es wieder – unter diversen Ein- und Beschränkungen – läuft: In der Bürriger Anlage ist noch längst nicht wieder alles so, wie es vor dem Unglück im Sommer 2021, bei dem sieben Menschen ums Leben kamen und 31 verletzt wurden, war.