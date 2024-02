Nach verheerendem Unglück mit sieben Toten Explosion im Chempark Leverkusen – jetzt ermitteln Experten für Umweltkriminalität

Nun ermittelt Dortmund. Mehr als zweieinhalb Jahre nach der verheerenden Explosion in der Sondermüllverbrennungsanlage des Chemparks in Bürrig, bei der sieben Menschen ums Leben kamen und 31 verletzt wurden, dauern die staatsanwaltlichen Ermittlungen immer noch an. Allerdings liegt die Hoheit der Ermittlungen nicht mehr bei der Staatsanwaltschaft Köln, sondern mittlerweile in Dortmund.