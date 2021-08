Explosionsunglück in Leverkusen : Hat die Stadt früher vom Tankinhalt gewusst?

Leverkusen Das städtische Umweltamt ist offenbar schon am Tag der Explosion von Currenta über Inhalte der verbrannten Tanks informiert worden. Das geht aus einer Aussage eines Currenta-Managers gegenüber den Leverkusener Grünen hervor.

Ein Besuch eines Currenta-Managers in der Ratsfraktion der Grünen schlägt politische Wellen. „Die Frage, weshalb die vollständigen Informationen zu den Tankinhalten erst am 30. Juli 2021 übermittelt worden seien, wurde von der Currenta im Rahmen des gestrigen Treffens beantwortet“, schreiben die Grünen am Freitag in einer Pressemitteilung. „Entgegen den bisherigen Äußerungen teilte die Currenta hierzu mit, dass die Datenblätter bereits am Tag der Explosion beim Umweltamt der Stadt vorgelegen hätten. Dies bedeutet, dass spezifische Messungen bereits zu einem deutlich früheren Zeitpunkt möglich gewesen wären.“ Dieser Sachverhalt sei im Rahmen der Pressekonferenz am 30. Juli 2021 jedoch von keinem Beteiligten thematisiert worden – weder von der Currenta noch von der Stadt. „Zu fragen ist in diesem Zusammenhang daher auch, welche Versäumnisse der Stadt anzulasten sind.“