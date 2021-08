Nach der Explosion im Chempark : Greenpeace findet höhere Dioxinkonzentration als Experten vom Land

Greenpeace hatte nach der Explosion Proben in Leverkusen, unter anderem in Gärten in Bürrig und Opladen, gesammelt und sie einem entsprechenden Labor zur Auswertung übergeben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Organisation hatte selbst Proben gesammelt und zur Auswertung an ein Labor gegeben. Immer noch Geruchsbelästigung durch Aufräumarbeiten am Explosionsort. Wiembach-Freibad öffnet wieder.

Geruch Noch immer ist vereinzelt ungewöhnlicher Geruch in Stadtteilen nahe Entsorgungszentrum wahrzunehmen. In einem Erklärvideo hatte Chempark-Leiter Lars Friedrich vor ein paar Tagen erläutert: Es hänge weiterhin mit dem Aufräumarbeiten am Explosionsort zusammen. Weil dort Material bewegt werde, können es zu den „teils recht intensiven Geruchsemissionen“ kommen. Luftmessungen stellten sicher, dass es keine gesundheitsgefährlichen Konzentrationen außerhalb des Standorts gebe. Weil die Aufräumarbeiten erst am Anfang stünden, könne es auch weiterhin zu Geruchsbelästigungen kommen.