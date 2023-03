Prozess um Explosion in Leverkusen-Opladen Gericht schaut sich Brandort an

Die Richter waren vor Ort – in dem Wohngebäude an der Augustastraße 9 in Opladen. Jedenfalls virtuell. Die Technik ermöglichte es der 15. Großen Strafkammer des Kölner Landgerichts durch das Gebäude zu „gehen“, Zimmer für Zimmer, Etage für Etage. Bis zum Dachgeschoss, wo das Feuer am 13. Mai vergangenen Jahres ausbrach und das etwa 100 Jahre alte Gebäude unbewohnbar machte.