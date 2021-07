Explosion im Chem-Park Leverkusen : Abfälle in Tanklager stammten aus Agrar-Chemie-Produktion

Leverkusen Jetzt ist klar, was sich in dem Abfalltanklager während der Explosion im Leverkusener Chem-Park befunden hat: Nach Angaben der Kölner Bezirksregierung waren dort „flüssige Reststoffe aus der Produktion von Chemikalien für die Landwirtschaft“ gelagert.

Der genaue Inhalt der Tanks in der Sondermüllverbrennungsanlage war zuvor nicht öffentlich bekannt gewesen. Bei einer Pressekonferenz am Freitag hatte der Betreiber Currenta darauf verwiesen, es handle sich um einen Gegenstand in einem Ermittlungsverfahren. Das Unternehmen selbst wisse natürlich, was sich in den Tanks befunden habe.