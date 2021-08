Explosion im Chempark-Entsorgungszentrum : Letzter Vermisster tot geborgen

Leverkusen Das Unglück an der Sonderabfallverbrennungsanlage Ende Juli kostete insgesamt sieben Menschen das Leben. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten gehen weiter.

Zweieinhalb Wochen nach der verheerenden Explosion im Tanklager des Chempark-Entsorgungszenturms in Bürrig ist der letzte Vermisste am Explosionsort tot geborgen worden, geben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag bekannt.