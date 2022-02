Alarm in Leverkusen : Explosion im Chempark – Werksfeuerwehr bringt Lage unter Kontrolle

Leverkusen Ein Knall und eine aufsteigende weiße Rauchsäule auf dem Gelände des Leverkusener Chempark hat am Mittwochabend einen Alarm der Warnapp Nina und einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Gasaustritt wurde gestoppt. Gefahr für Anwohner bestand nicht.

Im Chempark Leverkusen hat es am Mittwochabend eine Explosion gegeben. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Feuerwehrleitstelle sagte. Es hätten sich per Notruf mehrere Anwohner gemeldet, die einen Knall gehört hatten. Zudem sei weißer Rauch entstanden und eine Geruchsbelästigung. Die Werksfeuerwehr habe dann festgestellt, dass es an einer Rohrbrücke - also an weit über der Erde hängenden Rohren - zu einer kleinen Explosion gekommen sei.