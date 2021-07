Nach Explosion in Leverkusen : Chempark bereitet Aufräum- und Bergungsarbeiten vor – Polizei ermittelt

Leverkusen Die gewaltige Explosion in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage beschäftigt Einsatzkräfte und Umwelt-Analysten. Die Polizei will am Donnerstag am Unglücksort ermitteln. Man stellt sich auf eine komplizierte Suche ein.

Nach der verheerenden Explosion mit zwei Toten auf einem Gelände von Chemie-Unternehmen in Leverkusen begutachten Ermittler der Kölner Polizei den Unglücksort. Der Brandort könne am Donnerstag betreten werden, die Ermittler seien wohl den ganzen Tag vor Ort, sagte ein Sprecher der Kölner Polizei am Morgen. Es sei eine „Puzzlearbeit“ und unwahrscheinlich, dass die Unglücksursache sofort herausgefunden werde.

Zuvor war die Hoffnung, Überlebende zu finden, immer weiter gesunken. „Wir haben keine Hoffnung mehr, jemanden lebend zu finden“, sagte ein Sprecher der Chempark-Betreiberfirma Currenta am Donnerstagmorgen. Durch die Explosion am Dienstagmorgen waren mindestens 2 Menschen getötet worden. 31 wurden nach Angaben der Chempark-Betreiberfirma Currenta verletzt. 5 Menschen werden noch vermisst.

Die Polizei werde mit zwei Teams vor Ort sein, sagte der Sprecher. Ein Team stehe bereit um zu dokumentieren und zusammen mit der Feuerwehr eventuell Leichen zu bergen. Die Begehung finde mit Vertretern vom Umweltbehörden, Sachverständigen, des Unternehmens, der Staatsanwaltschaft und des Landeskriminalamts statt. Die Polizei will bei den Ermittlungen auch Drohnen einsetzen.

Laut Staatsanwaltschaft sollen DNA-Proben von Angehörigen der Vermissten genommen werden, um so die Identifizierung der Opfer zu erleichtern.

Laut Polizei ist fraglich, ob alle Bereiche schon begangen werden können: Teile seien einsturzgefährdet, andere Bereiche kontaminiert. Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und fahrlässiges Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion sowie wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannt.

Das nordrhein-westfälische Landesumweltamt (LANUV) arbeitet unterdessen weiter an einer Analyse der Stoffe, die mit der Rauchwolke nach der Explosion in die umliegenden Wohngebiete getragen wurden. „Bislang liegen aus diesen Untersuchungen noch keine Ergebnisse vor“, hatte das Umweltamt am Mittwochabend betont. Ergebnisse seien erst Ende der Woche zu erwarten.

In einer ersten Einschätzung war das Amt davon ausgegangen, dass es sich um „Dioxin-, PCB- und Furanverbindungen“ gehandelt haben könnte. Grundsätzlich sei es so, dass Dioxine bei jedem Brandereignis in mehr oder weniger hohen Konzentrationen entstünden. Wie hoch die vorhandenen Rückstände mit diesen Substanzen belastet sind, werde sich erst nach der aufwendigen Auswertung zeigen.

Nach dem Brand waren in Leverkusen Rußpartikel niedergegangen. Die Stadt empfahl ihren Einwohnern bis zu einer abschließenden Klärung unter anderem, kein Obst oder Gemüse aus dem Garten zu essen, auf dem sich Partikel abgelagert hatten. Auch sollte der Ruß nicht in die Wohnungen getragen werden. Wer dringend im Garten arbeiten müsse, sollte dabei vorsorglich Handschuhe tragen.

Zur Identität der beiden Toten machen die Ermittler bisher keine Angaben. Es soll sich um einen Werksangehörigen von Currenta und einen Mitarbeiter einer Fremdfirma handeln. Von Currenta beauftragte Seelsorger kümmern sich um die Angehörigen der Opfer und Vermissten. Currenta-Vorstandschef Frank Hyldmar hatte am Mittwoch Unterstützung für die Angehörigen zugesagt. Die Trauer geht weit über die Stadtgrenzen hinaus. In den Sozialen Medien äußern Menschen ihre Anteilnahme. Auf der Currenta-Seite wurde das Unternehmenslogo mit schwarzem Hintergrund versehen. Dort sammeln sich Beileidsbekundungen, Bilder mit Engeln, Herzen, Kerzen sind zu sehen.

„Mein herzliches Beileid gilt den Angehörigen der Verstorbenen . Man kann sich gar nicht vorstellen was sie gerade empfinden und wie sie gerade leiden und um ihre Liebsten trauern“, schreibt ein Leverkusener. „Morgens früh gingen ihre Liebsten wie immer aus dem Haus mit den Worten bis später …. Aber leider gab es kein später mehr.. Und weiter: „Als Leverkusener gehen die letzten Tage leider nicht so schnell aus meinen Kopf raus. Es tut weh unsere Stadt so leiden zu sehen.“

Die Stadtverwaltung hatte Halbmast-Beflaggung vor dem Rathaus und Behördengebäuden angeordnet. Currenta bereitet nach Angaben von Sprecher Maximilian Laufer einen Trauerort unweit des Werksgeländes vor, wo sich Menschen versammeln können. Auch sei eine Trauerfeier angedacht, konkreteres will das Unternehmen in Kürze bekannt geben. „Das sind dunkle Stunden“, sagt Currenta-Sprecher Laufer. „Hier gibt es viele weinende Menschen.“

