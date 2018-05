Leverkusen: Experte: Mit festem Ziel vor Augen klappt's mit dem Abnehmen besser

Unter anderem Angelika Alfes, Chris Ley, Silke Pickartz und Jeanette Giehl (v.l.) informierten zum Thema Adipositas und was man dagegen tun kann. Foto: UM

Leverkusen Beim Infoabend zu Adipositas am Klinikum informierten Fachleute aus den Bereichen Medizin, Ernährung und Sport/Motivation und gaben Tipps.

Der morgentliche Blick auf die Waage kann zum Schockmoment des Tages werden. Aber alleine die überflüssigen Pfunde loszuwerden, ist schwierig. Vor allem für Menschen, die unter Adipositas, im Volksmund Fettleibigkeit genannt, leiden. Erste Schritte in Richtung Hilfsangebote zeigte der Infoabend zu Adipositas im Klinikum auf. Vor Ort waren die Leverkusener Selbsthilfegruppe, eine Kleiderbörse und ein Motivationstrainer vertreten. In Gesprächen mit Betroffenen und ehemaligen Betroffenen, Ärzten und Ernährungsberatern konnten sich Interessierte gute Tipps und vor allem Motivation für das Abnehmen abholen.

Abnehmen ist nicht so leicht, das weiß auch Thorsten Thomas (46) von der Leitung der Selbsthilfegruppe Adipositas. Er selbst führt auch den Kampf gegen das Übergewicht, hat schon 70 Kilo abgenommen. Seit circa 15 Jahren gibt es die Selbsthilfegruppe, die eng mit dem Klinikum zusammenarbeitet und mittlerweile rund 200 Mitglieder hat. Sie steht Betroffenen etwa beim Abnehmen und nach einer Magenverkleinerung zur Seite. In Gesprächskreisen, Vorträgen und mit verschiedenen Aktionen wird die Gemeinschaft gestärkt und besprochen, wie man das Gewicht halten kann und richtig einkaufen geht. Thomas: "Diese Treffen kommen immer gut an, und es motiviert die Leute."