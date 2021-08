Nach der Explosion im Chempark Leverkusen : Greenpeace findet keine zusätzlichen Schadstoffe

Die Rauchwolke hatte Ruß vor allem über Teile von Opladen und Bürrig regnen lassen. Bei einigen Analyse-Werten gibt es Unterschiede bei den Ergebnissen von Landesumweltamt und Greenpeace. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das breitere Schadstoffscreening der Umweltorganisation fiel in Bezug auf weitere gefährliche Stoffe negativ aus. Das erste Ergebnis der Rußpartikel-Analyse, die Greenpeace in Auftrag gab: In zwei Proben habe es Dioxinwerte gegeben.

Nach der Expolison im Chempark vor gut zwei Wochen, bei der eine schwarze Rauchwolke über weite Teile der Stadt und Nachbarorte gezogen war und teils hatte Ruß regnen lassen, meldet Greenpeace am Mittwoch auf Anfrage: „Die Laborergebnisse des breiteren Schadstoffscreenings liegen nun vor: Es wurden keine zusätzlichen Schadstoffe gefunden.“

Da die Umweltorganisation aber weiterhin nicht wisse, „was genau in den Tanks bei Currenta lagerte, haben wir dazu einen eine Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz an die Kölner Bezirksregierung gestellt“, sagt eine Sprecherin. Die Organisation hatte eigene Proben der Rußpartikel gesammelt und an ein entsprechendes Fachlabor geschickt.

Erste Ergebnisse der Greenpeace-Untersuchung hatten ergeben, dass in zwei Proben Dioxinrückstände gefunden worden sein, die oberhalb zulässiger Grenzwerte liegen, hatte die Organisation vergangenen Freitag gemeldet.

Das Landesumweltamt (Lanuv) hatte in der Gesamtanalyse keine Werte oberhalb der zulässigen Grenzmarke feststellen können und insoweit vergangen Donnerstag Entwarnung gegeben. Das Lanuv will aber die Werte von Greenpeace, wenn sie vollständig vorliegen, mit den eigenen vergleichen, ebenso die Messmethodik mit einbeziehen, kündigte Anfang der Woche ein Sprecher an. Die hatte auch Leverkusens Bundestagsabgeodneter und Mediziner Karl Lauterbach dringend gefordert und vor voreiligen Unterstellungen gewarnt.

Chemparkbetreiber Currenta veröffentlicht am Freitag „nach Abstimmung mit den zuständigen Behörden“ die Stoffbezeichnungen und die Zusammensetzung der Flüssigkeiten, die zum Zeitpunkt des Unglücks in den neun Tanks des Tanklagers im Entsorgungszentrum gelagert waren. „Die in den Tanks befindlichen Reststoffe waren Abfallprodukte aus der Chemieproduktion, die für die fachgerechte Entsorgung in der Sonderabfallverbrennungsanlage Leverkusen von Currenta vorgesehen waren“, heißt es. Der Lagertank 3 sei explodiert, dann in Brand geraten. Weitere sieben Tanks seien zerstört worden. Und: „Die Sondermüllverbrennungsanlage selbst ist ebenfalls beschädigt worden.“

In eben Tank 3 hätten am Unglückstag 14 Kubikmeter schwefel- und phosphorhaltige Reststoffe, „wie sie bei der Produktion von Pflanzenschutzmitteln entstehen“, gelagert. Die Reststoffe seien im Auftrag eines Kunden aus dem EU-Ausland zur Entsorgung in der Currenta-Anlage vorgesehen gewesen. In den andern Tanks seien „lösemittelhaltige Produktionsrückstände, die unterschiedliche Konzentrationen von Halogenen, Alkaloiden und Schwefel enthielten“ gelagert gewesen.

Auch Currenta selbst hat parallel auf phosphor- und schwefelhaltige Chemikalien untesucht und „ist zum selben Ergebnis gekommen“ wie das Lanuv. Der Chemparkbetreiber will demnächst auch seine Luft-, Pflanzen- und Bodenproben veröffetnlichen, die seit dem Ereignis im Umfeld der Verbrennungsanlage genommen worden seien. Vorab heißt es von Currenta: „Auch hier zeigten alle Proben keine erhöhten Werte.“

Vor Ort im Chempark-Entsorgungszentrum am Rande von Bürrig geht die Suche nach dem letzten Vermissten weiter. Sechs Menschen sind bei dem Unglück gestorben, 31 verletzt worden.

Die Brandermittler der Kripo hatten bis Anfang der Woche den eigentlichen Explosionsort immer noch nicht betreten können, lediglich die Feuerwehr konnt“e bisher „zur Gefahrenabwehr“ den Bereich aufsuchen, teilte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer Anfang der Woche mit.

(LH/vima)