Auftritt im Scala in Opladen : „Alte Bekannte“ bieten A-cappella-Pop vom Feinsten

opladen Dass sich alte Bekannte erst nach langer Zeit wieder treffen, passiert gelegentlich. Einige von ihnen waren jetzt zwei Jahre nicht mehr in Leverkusen. Umso erfreuter waren die Fans, als die Nachfolgeband „Alte Bekannte“ der A-cappella-Gruppe „Wise Guys“, die zwischen 1990 und 2017 existierte, am Sonntag im Forum ihr Debütalbum „Die Welt ist schön“ vorstellte.

Waren die Wise Guys schon klasse, so vermochten „Alte Bekannte“ noch mehr zu begeistern. Etwa 300 Zuhörer empfanden es als helle Freude, die neuen Lieder zu hören. Zum Schluss des Abends würde „Dän“ zwar sagen: „Schade, dass es so leer war. Aber für uns fühlte es sich wie ausverkauft an.“ Denn die Stimmung, die das Publikum – offenbar durchweg alte Bekannte und Fans der Wise Guys – im Saal verbreitete, wog die Leere auf. Von der ersten Minute klatschten die Gäste begeistert im Takt und tanzten fast in den Sitzen.

Mit dem Lied „Es macht Spaß, auch mal nett zu sein“ kamen die Sänger in den Saal. Später erklangen neben vielen neuen Liedern vereinzelt auch bekannte Hits wie „Sonnenschein“ und „Mädchen, lach doch mal“ in der Tradition der Wise Guys: ohne Instrumente und mit deutschen Texten. Dazu standen die Besucher sogar auf. Aus dem einstigen Vokal-Pop-Ensemble „Wise Guys“ ist aber nicht nur die neue Gruppe entstanden. Auch optisch haben sich die Musiker verändert. In der ersten Hälfte traten sie ganz solide im taubenblauen Anzug, verziert mit rotem Einstecktuch auf. Obendrein boten sie eine zu den jeweiligen Titeln passende kleine Choreografie. Im Laufe des Konzertes wurde immer deutlicher, wie vielseitig das junge Quintett aufgestellt ist. Mal erklangen bissige, gesellschaftskritische Titel, dann wieder ruhige Balladen oder fetzige Lieder. Da gab es etwa die lustig-erheiternde Coverversion „In the Eifel now“ nach der berühmten Melodie „In the army now“ von Status Quo. Oder das überzeugende Medley im Stil der 80er Jahre mit Titeln wie „Sweet Dreams“ der Eurythmics, „Shout“ (Tears for Fears) oder „Easy Lover“ (Phil Collins). Es ließ die meisten Zuhörer glatt vergessen, dass in dieser Gruppe auf Instrumente verzichtet wird und der gesamte Klangkörper ausschließlich durch Vokal-Percussion oder so genanntes Beatboxing, gelegentlich auch durch Händeklatschen oder Fingerschnipsen, selbst erzeugt wird.