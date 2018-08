Trauer um Ex-Oberbürgermeister : Walter Mende ist tot

Walter Mende war dem Leben stets positiv zugewandt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der SPD-Politiker starb in der Nacht zu vergangenem Samstag. Mitte Juli hatte der eloquente Jurist seinen 74. Geburtstag gefeiert, erfreute sich bester Gesundheit. Am Samstagmorgen soll ihn sein Sohn tot im Bett zu Hause in Meckhofen aufgefunden haben.

Walter Mende war für Leverkusens Entwicklung als Stadt prägend, 1989 wurde er zum Oberstadtdirektor gewählt, 1994 wurde er der erste direkt gewählte Oberbürgermeister Leverkusens. Fünf Jahre lang lenkte er die Geschicke der Stadt. Lange Jahre führte er die SPD als Fraktionschef im Stadtrat, war ebenso streitbar wie hochgeschätzt ob seiner stilsicheren Wortgewandtheit und klugen Ratschläge. Walter Mende hinterlässt seine Frau und drei erwachsene Kinder.

(LH)