Plan B für Ex-Kaufhof in Leverkusen ist angestoßen Modehaus aachener kündigt Mietvertrag

Die Kaufhof-Schließung in Wiesdorf vor einem Jahr hat nun deutliche Nachwehen: Der Nachmieter der Immobilie, die mittlerweile der Stadt gehört, das Modehaus aachener „bleibt leider kein Jahr in Leverkusen“, informiert die Stadtteilentwicklungsgesellschaft Wiesdorf/Manfort (SWM) am Donnerstagmittag.