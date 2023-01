Guuleed Ahmed spielte für Leverkusen Ex-Giants-Profi macht Afrika-Unkraut zu Kohle

Wer Hargeisa, die Hauptstadt von Somaliland verlässt, wird sie schnell entdecken: Prosopis-Bäume mit spitzen, langen Dornen und leuchtend grünen Blättern, die an Schwertfarn erinnern. Allein in Somaliland hat Prosopis juliflora nach Schätzungen der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO mittlerweile mindestens 550.000 Hektar überzogen. In Äthiopien und Kenia sind die Flächen sogar doppelt so groß.