Chemiestadt ist „Hotspot“ „Ewige Chemikalien“ im Leverkusener Abwasser

Lanxess betreibt im Chempark Leverkusen eine Anlage zur Herstellung eines Flammschutzmittels für transparenten Kunststoff. „Prozessbedingt fällt dabei ein PFBS/PFBA-haltiger Abwasserstrom an, der in einer betriebseigenen Abwasseraufbereitung vorbehandelt wird, bevor er in die zentrale Kläranlage im Chempark Leverkusen eingeleitet wird“, bestätigt Lanxess-Sprecher Ingo Drechsler unserer Redaktion. Lanxess stelle darüber hinaus am Standort Leverkusen im Rahmen einer Lohnfertigung Pflanzenschutz-Wirkstoffe her, bei denen PFAS als Rohstoff und Zwischenprodukt eingesetzt werden. „Alternativen zu PFAS sind derzeit in beiden Fällen nicht verfügbar“, sagt Drechsler.