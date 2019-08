Jahresbilanz : EVL – 10 Mio. Euro Überschuss

Der neue EVL-Chef Thomas Eimermacher setzt auf Elektromobilität und erneuerbare Energien. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Der Energieversorger erwirtschaftet 2018 ein etwas kleineres Plus als noch 2017.

Anwärter für das Wort des Jahres könnte diese Konstruktion werden – ein „zunehmend schwieriges Marktumfeld“: Bayer, Covestro, Lanxess – die Großen in der Stadt beschreiben die wirtschaftliche Lage derzeit in ihren Quartals- und Halbjahresbilanzen mit diesen oder ganz, ganz ähnlichen Worten. Und auch die Energieversorgung Leverkusen (EVL) wählt die Formulierung im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2018. Dieser „bestätigt erneut die Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit des Unternehmens in einem zunehmend schwierigen Marktumfeld“, heißt es da.

Jahresüberschuss Die EVL erwirtschaftete im vergangenen Jahr, dem letzten von Rolf Menzel, bevor er den Staffelstab an Thomas Eimermacher übergab, einen Jahresüberschuss von 9,9 Millionen Euro. 2017 waren es noch fast elf Millionen gewesen. Von den knapp zehn Millionen Überschuss 2018 gehen je vier Millionen Euro an die Gesellschafter, also die Stadt Leverkusen und die RheinEnergie AG. Den Rest steckt die EVL in die Rücklagen, teilt das städtische Tochterunternehmen mit.

Umsatz Die beiden umsatzstärksten Sparten waren einmal mehr das Strom- (Umsatzanteil: 48,4 Prozent/92,9 Mio. Euro) und das Gasgeschäft (15,3 Prozent/29,5 Mio. Euro). Insgesamt erwirtschaftete die EVL einen Umsatz von 192,1 Mio. Euro – etwas weniger als im Vorjahr, als der Umsatz bei 194,5 Mio. Euro lag. Und noch mehr Zahlen:

Investitionen Die EVL steckte 10,6 Mio. Euro ins Geschäft (2017: 10,5), vor allem in Erneuerung und Verstärkung der Versorgungsnetze. „Der größte Teil der Investitionen floss in die Region, dafür beschaffte die EVL Waren und Dienstleistungen und sicherte so neben den eigenen Arbeitsplätzen auch Beschäftigung und Wirtschaftskraft bei lokalen Auftragnehmern und Lieferanten“, heißt es vom Unternehmen. Im eigenen Haus beschäftigt der Energieversorger 372 Mitarbeiter, davon sind 20 Azubis (2017: 16).