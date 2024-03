Energieversorgung Leverkusen setzt Jahresgrundpreis hoch Trinkwasser wird ab April teurer

Für 1000 Liter Trinkwasser zahlten EVL-Kunden als Durchschnittsverbraucher rund 3,09 Euro. „Ein Liter herkömmliches Mineralwasser in der Glasflasche kostet durchschnittlich 0,50 Euro“, zitiert die EVL zum Vergleich das Verbrauchermagazin „Öko-Test“. Trinkwasser sei das wichtigste Lebensmittel. „Zwischen zwei und drei Liter Flüssigkeit sollte jeder erwachsene Mensch am Tag zu sich nehmen. Mit Trinkwasser aus der Leitung stillen wir unseren täglichen Bedarf unschlagbar günstig“, wirbt die EVL. „Trinkwasser in Deutschland ist ein sehr streng kontrolliertes Lebensmittel und kann daher jederzeit bedenkenlos getrunken werden.“