Energiewende : EVL sucht Leverkusens Stromsparmeister

Leverkusen Wer spart am meisten Strom im Jahr? In Zusammenarbeit mit dem Naturgut lobt der Energieversorger bei Gewinnspiel Preise für die Teilnehmer aus. Auch der Elektrofachhandel macht mit.

Tipps und Tricks zum Stromsparen finden sich im Internet reichlich. Doch um sie auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen, müssen sie erst mal ausprobiert werden. Das Naturgut Ophoven möchte jetzt in Kooperation mit der Energieversorgung Leverkusen (EVL) herausfinden, welcher Leverkusener Haushalt im vergangenen Jahr am meisten Strom einsparen konnte.

„Wir überlegen uns ja immer, wie man in Leverkusen Energie einsparen kann”, erklärt Hans-Martin Kochanek, Leiter des Naturguts. Deshalb habe man sich nun eine Besonderheit einfallen lassen und ein Gewinnspiel ins Leben gerufen. Alle Leverkusener Haushalte sind dazu aufgerufen, sich zu beteiligen. Dazu wird nur die aktuelle Stromrechnung der EVL benötigt. Teilnahmebedingung ist, dass sich die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen in den vergangenen zwölf Monaten nicht verändert hat.

Wer teilnehmen möchte, soll bis zum 31. August einen Brief an das Naturgut oder eine Mail an britta.demmer@naturgut-ophoven.de mit dem Stichwort „Leverkusens Stromspar-Weltmeister” schicken. Benötigt werden neben Namen, Adresse und Telefonnummer auch der aktuelle und der letztjährige Stromverbrauch. Nach Einsendeschluss werden die Schreiben ausgewertet, die besten Sparer erhalten Mitte September eine Einladung ins Naturgut. Schummeln ist übrigens zwecklos. „Wir werden das natürlich auch überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat”, sagt Britta Demmer.