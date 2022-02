Städtischer Energieversorger : EVL will für eingespartes CO2 zahlen

Leverkusen Der städtische Energieversorger beabsichtigt, mit Haltern von E-Autos ins Geschäft zu kommen. Staatliche Förderung soll das ermöglichen.

Halter von reinen Elektroautos können bald mit der Energieversorgung Leverkusen (EVL) gewinnbringende Umwelt-Geschäfte besonderer Art machen. Die EVL will in den kleinteiligen THG-Quotenhandel einsteigen (THG: Treibhausgas). Dies bestätigte ein Pressesprecher der Leverkusener Stadtwerke auf Anfrage: „Wir haben das Thema auf dem Schirm und wollen ebenfalls ein (THG-)Produkt anbieten. Wann das soweit ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.“ Andere Unternehmen agieren schon im freien Markt.

In der Praxis verkauft der E-Fahrer sein Emissionszertifikat an einen Zwischenhändler und erhält – laut einiger Firmenangaben – bis zu 400 Euro pro Jahr ausgezahlt. Die übliche Spanne gibt der ADAC mit 250 bis 350 Euro an. Dafür ist in der Regel eine Registrierung und die Übersendung des Fahrzeugscheines (Zulassungsbescheinigung Teil 1) an den Händler nötig. Vor allem Mineralölunternehmen können diese Zertifikate nutzen, um das gesetzlich vorgeschriebene CO₂-Minderungsvolumen zumindest auf dem Papier zu erreichen und damit Strafzahlungen zu vermeiden. Zu welchen Bedingungen Firmen wie E.on und gerade frisch gegründete CO₂-Händler die Prämie auszahlen, dies hat beispielsweise der ADAC exemplarisch im Internet aufgelistet. Wichtig: Für das Finanzamt sind die THG-Quotenzahlungen oft steuerpflichtige Einnahmen.