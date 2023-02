EVL Energie-Versorgung Leverkusen Energiekosten bleiben hoch

„Mit den Unterstützungsleistungen der Preisbremsen wird die Kosten-Belastung zwar spürbar gedämpft, im Vergleich zu früheren Jahren jedoch hoch bleiben“, heißt es in der Mitteilung. So empfiehlt die EVL auch weiterhin, Energie einzusparen und sich bei Fragen oder Problemen an die Kundenberater im EVL-Kundencenter im City Point persönlich oder telefonisch unter 0214 8661-661 zu wenden.