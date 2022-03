Rundkurs für Läufer in Leverkusen : EVL-Halbmarathon Challenge startet im Mai

Im vergangenen Jahr fiel der EVL-Halbmarathon wegen Corona aus, statt dessen gab es die Juni-Challenge. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Es ist das Ziel vieler passionierter Sportler: Einen Halbmarathon zu laufen. Diese Chance bietet sich ihnen in diesem Jahr am 12. Juni, wenn die Energieversorgung Leverkusen (EVL) den 20. Halbmarathon in Leverkusen ausrichtet.

Eine Teilnahme erfordert jedoch auch eine optimale Vorbereitung – wie zum Beispiel die EVL-Halbmarathon Mai Challenge 2022.

Nach dem Erfolg der Juni-Challenge im letzten Jahr und der großen Nachfrage nach einer neuen Runde habe sich der Sportpark Leverkusen dazu entschieden, die Challenge auch in diesem Jahr wieder anzubieten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Unter dem Motto „Lauf deine Zeit“ haben die Leverkusener Sportler vom 1. bis zum 31. Mai die Möglichkeit, sich auf einem vermessenen Rundkurs entlang der Dhünn rund um die Bayarena zu trainieren. Dabei haben sie die Wahl zwischen einer Längenstrecke von einem Kilometer, 4,5 Kilometer, 10 Kilometer und 21,2 Kilometer (100 Meter mehr als der Halbmarathon) – mit offizieller Zeitmessung.

An der EVL-Halbmarathon Mai Challenge kann jeder teilnehmen, der zuvor einen Transponder in Form einer offiziellen Startnummer gekauft hat. Die Startgebühren betragen 16 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Kinder bis 14 Jahre. EVL-Card-Inhaber erhalten zwei Euro Rabatt.

Anmeldungen sind ab sofort auf der Internetseite der Mai Challenge mai.leverkusen-halbmarathon.de möglich. Dort sind auch weitere Informationen und Regeln zu finden.

(jus)