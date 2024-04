Leverkusen feiert Meisterschaft EVL gratuliert Werkself am Wasserturm

In den vergangenen Wochen hatte die EVL auch optisch ihrem Fußballverein die Daumen gedrückt und den Wasserturm bei allen Spielen rot angestrahlt. Es folgten dann meisterliche Grüße in 65 Metern Höhe auf der Turmtasse: Die Projektion „EVL sagt Danke Bayer 04“ war auf Bürriger Seite ein weithin sichtbares Zeichen der Freude. „In den kommenden Wochen werden wir Bayer 04 im Saisonendspurt mit wechselnden Botschaften auf dem Weg zum Triple unterstützen“, so Eimermacher weiter. Was dann auf dem Wasserturm steht, verrät der EVL-Geschäftsführer noch nicht. Nur so viel: „Der Turm wird ab jetzt jeden Abend bis zum Saisonende rot angestrahlt“. Der rote Wasserturm mit Projektion leuchtet am Abend ab 20 Uhr wieder auf.