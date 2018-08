EVL befürchtet keine Wasserknappheit trotz Hitzewelle

Hitzewelle : Mehr Trinkwasser für Leverkusener

Es ist genug Wasser da im EVL-Wasserturm. Das sagt die Energieversorgung Leverkusen. Foto: Schütz, Ulrich (us)

Leverkusen Noch ist ausreichend Wasser da. Trotz der lang anhaltenden Dürre. Aber ab wann gibt es eigentlich Engpässe in der Trinkwasserversorgung? Ab wann müssen die Bürger Wasser sparen? Die EVL hat Antworten.

Seit Wochen ist es trocken, Regen schaut nur noch sporadisch in Leverkusen vorbei. Ein Ende ist in nächster Zeit noch nicht in Sicht. So ähnlich war es in den 1970er Jahren schon mal. Damals hieß es für manche Leverkusener: Wasser sparen. Wiederholt sich die Geschichte? Wird das Wasser knapp in der Stadt und das mogendliche Duschen zum temporären Luxus einmal die Woche? Wir haben bei der Energieversorgung Leverkusen (EVL) nachgehakt:

Wo kommt das Trinkwasser für die Stadt eigentlich genau her?

Info Bergisch Neukirchen in den 70ern mit Wassernot 1976 gab es auch einen extrem trockenen, heißen Sommer. Damals gab es laut Kreidewolf für Bergisch Neukirchen die Losung, Wasser zu sparen. Allerdings wurde der Stadtteil noch nicht über die EVL mit Wasser versorgt, sondern auf anderem Wege aus der Kleinen Dhünntalsperre.

„Mit dem Wasser aus dem Wasserwerk Rheindorf deckt die EVL 30 Prozent des Jahresbedarfs von durchschnittlich neun Millionen Kubikmetern ab. Das Wasserwerk versorgt Hitdorf, Rheindorf, Bürrig, Küppersteg, Opladen, Alkenrath. Das Wasser fließt aus den höher gelegenen Gebieten des Bergischen Landes und bildet im Bereich in Rheindorf/Reusrath einen Grundwasservorrat“, sagt EVL-Sprecher Stefan Kreidewolf.

70 Prozent des jährlichen Wasserbedarfs kommen laut Kreidewolf seit 1988 aus der Großen Dhünn-Talsperre. „Mit dem Talsperrenwasser werden Wiesdorf, Manfort, Schlebusch, Steinbüchel, Lützenkirchen und Quettingen versorgt.“

Haben wir bei der anhaltenden Hitze noch genug Trinkwasser?

„Zurzeit gibt die EVL rund 15 Prozent mehr Trinkwasser an die Leverkusener Haushalte ab als beispielsweise im Mai 2018“, berichtet der Sprecher und schiebt eine wichtige Botschaft hinterher: „Dennoch muss keiner auf die abkühlende Dusche verzichten.“ Im Haushaltsbereich werden pro Kopf und Tag rund 114 Liter benötigt, zurzeit rund 35.000 Kubikmeter. „Bis zu 1000 Kubikmeter fließen alleine von der Aufbereitungsanlage in Dabringhausen-Bremen nach Leverkusen stündlich durch eine 17 Kilometer lange Transportleitung in den Wasserturm. Dieser füllt sich übrigens aufgrund der 170 Meter Höhenunterschied zwischen Dabringhausen und Leverkusen ohne technische Hilfsmittel – ist also nie leer.“ Rund 4000 Kubikmeter Wasser stehen demnach im Wasserturm. „Zusammen mit vier weiteren in der Stadt verteilten Trinkwasserspeichern stehen immer 15.000 Kubikmeter Trinkwasser zur Versorgung der rund 27.700 Hausanschlüsse zur Verfügung“, betont Kreidewolf.



Müssen die Leverkusener Trinkwasser sparen?

Die wichtigste Botschaft der EVL: „Wassersparen um Engpässe zu vermeiden ist in Leverkusen nicht erforderlich.“ Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW nutzen die öffentlichen Versorger nur 2,7 Prozent der 188 Milliarden Kubikmeter Wasser, die in Deutschland jährlich zur Verfügung stehen. Alle Verbräuche zusammengenommen beanspruchen nicht einmal ein Fünftel der Ressourcen.

In Leverkusen haben sich die Verantwortlichen frühzeitig absichern wollen: „In einer schnell wachsenden Stadt (1950: 65.000 Einwohner, 1970: 107.600) mit einem stetig wachsenden Wasserverbrauch (Gesamtverbrauch 1955: 2,6 Millionen Kubikmeter pro Jahr, 1965: 4,5, 1975; 6,6) meldeten die Verantwortlichen bei den damaligen Stadtwerken Leverkusen schon in den 1960er-Jahren Ansprüche auf ein Wasserkontingent von der noch zu bauenden Großen Dhünn-Talsperre an“, erzählt Kreidewolf aus der Historie. In den 1960er und 1970er-Jahren sei das Leverkusener Wasser zu großen Teilen von der Industrie (Bayer und Dynamit Nobel) geliefert worden. Die Verträge liefen in den 80er Jahren aus, parallel prognostizierten Berechnungen einen starken Anstieg des Wasserverbrauchs. Die Stadt wollte sich absichern. Es gab Bohrungen im Bereich Hummelsheim/Freudenthal – „letztlich erfolglos“, die Stadtwerke/EVL hatten schon in den 70er Jahren stark in den Ausbau der Trinkwasserspeicher wie dem Wasserturm investiert, um das Bayer-Wasserwerk zu entlasten. Das Wasserwerk Rheindorf wurde ausgebaut. „Seit 1988 bekommt die EVL einen Großteil des Wassers aus der Großen Dhünn-Talsperre“, merkt Kreidewolf an. Die Verbrauchsprognose von Verdoppelung bis zum Jahr 2000 bewahrheitete sich nicht. „Der Verbrauch sinkt in Leverkusen seit den 1990er-Jahren.“

Der EVL-Sprecher fasst zusammen: „Mit dem Wasser aus der Dhünn-Talsperre und dem Grundwasservorkommen aus dem Wasserwerk Rheindorf stehen ausreichende Trinkwasser-Vorräte für die Stadt zur Verfügung.“



Funktioniert das System auch, wenn es nun noch länger nicht regnet?