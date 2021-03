Trotz Corona optimistisch : Event-Team hält an Festival in Leverkusen fest

Event-Team hält an Festival in Leverkusen fest

Vor allem junges Publikum zogen die DJ’s bei den bisherigen „SonnenBrand“-Festivals im Neulandpark an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen „SonnenBrand“ im Neulandpark soll am 28. August stattfinden. Demnächst werde der Kartenvorverkauf gestartet. Ein Ticket kostet 19 Euro.

Die Veranstalter des Leverkusener „SonnenBrand“-Musikfestivals sind optimistisch: Das Event im Neulandpark soll im Spätsommer – vorausgesetzt die Corona-Lage lässt es zu – stattfinden. Seit September sehen sich die fünf Freunde aus Leverkusen, Köln und Düsseldorf überwiegend nur noch via Videokonferenz. In Ihren wöchentlichen Meetings von mehreren Stunden arbeitet das Orga-Team an einer Fortführung der Veranstaltung, jetzt, da die letzte Ausgabe nun schon anderthalb Jahre zurückliegt.