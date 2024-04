Neuorganisation in Leverkusen Evangelisches Jugendwerk stellt sich neu auf

Veronika Kuffner führte lange das Jugendwerk des Evangelischen Kirchenkreises. Der übernimmt in Leverkusen die Trägerschaft für die Offenen Ganztagsschulen (OGS) an der Fontaneschule in Wiesdorf, der Regenbogenschule in Rheindorf und der Europaschule Am Friedenspark in Manfort sowie der Jugendeinrichtungen „JuCa“ Manfort und des Bauspielplatzes Rheindorf. Bisher hatte Kuffner das überordnete Sagen, jetzt werden schulischer und außerschulischer Bereich getrennt. Und Kuffner erntet die Früchte ihrer Arbeit – jedoch nicht allein.