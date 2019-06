Lützenkirchen : Evangelische Kirche lädt zu „Church on the beach“

Am Samstag wird in Lützenkirchen gefeiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Lützenkirchen Auf Initiative der Gruppe „Ev.andYou“ gibt es einen Abend mit Aktivitäten zum Mitmachen.

Die evangelische Kirchengemeinde Opladen lädt am Samstag, 29. Juni, ab 18 Uhr zu einem sommerlichen Event in und um das evangelischen Gemeindezentrum Lützenkirchen ein. Auf Initiative der Gruppe „Ev.andYou“, die übersetzt so viel bedeuten soll wie „Evangelisch und Du“, gibt es einen Abend mit Aktivitäten zum Mitmachen, Live-Musik, Lagerfeuer, Cocktails und Grillen – inklusive Strandfeeling. Eben Kirche einfach mal anders.

Die Sommerveranstaltung soll die Gemeinde als einen Ort erlebbar machen, der mehr als „nur“ den üblichen Gottesdienst bietet. Bereits bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr in Opladen an der Bielertkirche wurde allen Beteiligten schnell klar, dass die Veranstaltung wiederholt werden müsse. „Das Angebot wurde sehr gut angenommen und gerade Menschen, die eigentlich nicht so kirchennah sind, haben sich von der Veranstaltung überzeugt“, sagt Amelie Schüttler, Mitorganisatorin des Events. „Das ist ja auch genau unser Ziel, zu zeigen, dass Kirche mehr bietet als veraltete Strukturen und dass sie auch für junge Menschen noch attraktiv sein kann“, ergänzt Carina Unger.

Hinter der Projektgruppe „Ev.andYou“ steht eine junge Gemeinschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Kirche für alle Menschen, ob Jung ob Alt und Familien attraktiver zu gestalten – generationenübergreifend. Vor circa zwei Jahren haben sie sich gegründet und veranstalten circa zwei Events pro Jahr in der Kirchengemeinde. Neben dem Sommerevent gab es im vergangenen Jahr unter anderem „Let’s get besinnlich“ – ein Adventabend mit Musik, Lagerfeuer und Verköstigung.

In einer veränderten Umgebung in und um das evangelischen Gemeindezentrum Lützenkirchen in der Pfarrer-Klein Straße lädt die Gruppe nun zu einer Kirchennacht ein, in der gemeinsam gelacht, gespielt, gesungen, gegessen, getrunken und auch nachgedacht werden soll. Neben einer kleinen Andacht wird viel Sommerliches zum Mitmachen in besonderer Atmosphäre angeboten - unter anderem mit einem Mitsingkonzert und Live-Musik. Grill und Cocktails runden die Veranstaltung ab. Der Eintritt ist frei.