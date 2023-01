Leckeres aus Schlebusch Evangelische Jugend verkauft Benefiz-Apfelsaft

Wenn das mal kein nachhaltiger Wirtschaftskreislauf ist: Die Evangelische Jugend (EJ) Schlebusch sammelt Äpfel, presst daraus Saft, verkauft diesen und steckt den Erlös in wohltätige Projekte, unter anderem in die eigenen Ferienfreizeiten, damit an diesen auch Kinder aus Familien teilnehmen können, die sich eine solche Fahrt ohne Zuschuss nicht leisten können. „Der Saft ist fruchtzuckerintensiv und geschmackvoll, von extrem hoher Qualität“, sagt Stefan Lapke von der EJ und weist auf den Verkauf hin: Montags bis freitags zwischen 12 und 18.30 Uhr im EJ-Jugendhaus an der Martrin-Luther-Straße, direkt gegenüber dem Schlebuscher Marktplatz. Eine Kiste mit zwölf Flaschen kostet 15 Euro. Der Saft ist laut Lapke anderthalb Jahre haltbar. 6,7 Tonnen Äpfel seien inzwischen gepresst. „Aktuell ist die eigene Garage bis unters Dach mit Kisten gefüllt“, berichtet der EJ-Jugendreferent. Die Hälfte des Erlöses geht in die Unterstützung der Ferienfreizeiten, die andere Hälfte kommt anderen gemeinnützigen Zwecken zugute. Voriges Jahr waren das laut EJ je 350 Euro für das Projekt „MercyShips“ und die Kindernothilfe sowie 250 Euro für die DLRG Leverkusen. Foto: Evangelische Jugend