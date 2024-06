Delegation aus Tansania in Leverkusen Nicht nur Häuser, auch Bäume

Tansania gehört zu den ärmsten Ländern der Erde. Die Nation am Indischen Ozean im Osten Afrikas ist daher in weiten Teilen des Landes Selbstversorger. Weil der Boden dort besonders fruchtbar ist, besitzen die meisten Einwohner einen kleinen Garten, in dem sie ihre Nahrung sowie Kaffee zum Verkauf anbauen. Daneben ganz wichtig: der christliche Glaube. Der führte eine Delegation nun vom schwarzen Kontinent ins ferne Leverkusen.