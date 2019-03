European Open in Leverkusen : „Mighty Mike“ hat die ruhigste Hand und verteidigt seinen Titel beim Darts

Leverkusen (bu) Michael van Gerwen, genannt „Mighty Mike“, hat seinen Titel bei der European Darts Open in der „Ostermann Arena“ verteidigt und dabei einen spektakulären 9-Darter geworfen. So wird ein perfekter Durchgang bei einem 501er-Dartspiel bezeichnet.

„Mighty Mike“ eröffnete die neue Saison perfekt, mit 8:6 gewann die Nummer eins das Duell gegen die Nummer zwei der Welt, Rob Cross, genannt „Voltage“, und holte sich seinen 29. Titel auf der European Tour. „Voltage“ stand zum dritten Mal in einem ET-Finale, doch auch dieses Mal unterlag er „MvG“. Die European-Tour der Darter hatte von Donnerstag bis Sonntag zum dritten Mal in Leverkusen Station gemacht. In insgesamt 13 Städten in sechs Ländern tragen die Profis ihre Wettkämpfe aus, die jeweils von einer ausgelassenen und friedlichen Party der Zuschauer begleitet werden.