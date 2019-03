Wahlkampf beginnt : Warmlaufen für die Europawahl

Info

Aufruf Für die bevorstehende Europawahl am 26. Mai sucht die Stadt Wahlhelfer. Das Wahlehrenamt können Personen übernehmen, die die deutsche oder eine EU-Staatsangehörigkeit besitzen, am Wahltag volljährig sind und seit mindestens drei Monaten einen Wohnsitz in Deutschland oder der Europäischen Union haben. Das Erfrischungsgeld für den Einsatz in den Wahllokalen vor Ort beträgt 50 Euro, für den Einsatz in den Briefwahllokalen 40 Euro.

Anmeldung Interessierte Bürger können sich im Bürgerbüro melden; per Mail: 360-wahlen@stadt.leverkusen.de oder bei Miriam Cöln unter Telefon 0214/ 406 – 33 01.