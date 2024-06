Europawahl 2024 in Leverkusen „Frieden – und mehr Zusammenhalt“

Uwe Richrath auf Wahlmission. Sonntag war der Stadtchef in etlichen Wahllokalen unterwegs, bedankte sich, mit Schokolädchen, bei den Wahlhelfern und drehte am Vormittag am Wahllokalstandort „Schule an der Wupper“ im Opladener Norden noch für die Social-Media-Kanäle der Stadt ein kleines Video mit Wahlappell. In den beiden Wahllokalen für die Bezirke 211 und 213 „in der Schule an der Wupper ist die Wahlbeteiligung schon gut. Es ist was los“, leitete Richrath ein. Im Wahllokal 211 hatte gerade der 100. Wähler auf dem Stimmzettel das Kreuzchen gemacht. Geheim in der Wahlkabine, wie es vorgesehen ist.