Europawahl 2024 Stadt Leverkusen sucht 1200 Wahlhelfer

Wahlberechtigt sind deutsche Staatsbürger, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten in Deutschland oder einem der anderen der 27 EU-Mitgliedstaaten wohnen oder sich sonst gewöhnlich dort aufhalten und nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Unter bestimmten Voraussetzungen können auch im übrigen Ausland lebende Deutsche wahlberechtigt sein. Darüber hinaus sind Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten (Unionsbürger), sofern sie in Deutschland wohnen oder sich sonst gewöhnlich dort aufhalten, grundsätzlich unter den gleichen Voraussetzungen wahlberechtigt wie Deutsche.