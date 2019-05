Europawahl : 13.000 Bürger haben schon gewählt

Europa Union ruft nochmal zum Urnengang auf. Wahl kostet Stadt 246.000 Euro. Ergebnispräsentation im Ratssaal.

„Gehen Sie zur Wahl am 26. Mai und wählen Sie eine demokratische und pro-europäische Partei! Damit Europa und wir eine Zukunft haben“, wirbt Hans Georg Meyer mit dem Wahlaufruf der Europa Union. In den vergangenen Wochen haben der Vorsitzende des Kreisverbandes Leverkusen der Europa Union und seine Mitstreiter eben genau das getan: bei etlichen Veranstaltungen Werbung gemacht für die Europawahl. Am Samstag tut er’s wieder. Letztmalig wird die überparteiliche Initiative am Vormittag mit einem Informationsstand in der Fußgängerzone in Wiesdorf stehen und Leverkusener dazu animieren, im Wahllokal ein Kreuzchen zu machen, am besten eben bei einer pro-europäischen Partei. „Wir wollen eine hohe Wahlbeteiligung bei diesen Wahlen, damit die Demokraten in Europa gestärkt und die Europa-Gegner geschwächt werden“, betont Meyer. Auch Stadtchef Uwe Richrath will am Stand vorbeischauen. Sonntag ist Richrath am Abend im Ratssaal. Der Oberbürgermeister wird dann das Wahlergebnis für Leverkusen verkünden. Insgesamt werden 96 deutsche Abgeordnete in das Parlament gewählt. Auf dem Stimmzettel stehen 40 Parteien zur Wahl.