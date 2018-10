Europa-Union in Leverkusen

Leverkusen Bei der Europa-Union hängt der Haussegen schief. Es gibt Kritik – nach eigenem Bekunden auch Lob – für den Leverkusener Vorsitzenden Hans-Georg Meyer und einen Austritt. Anlass sind zwei Rundmails Meyers an die etwa 250 Vereinsmitglieder, in denen er einen Europa-„Stammtisch“ zum Thema „Klimawandel“ ankündigt.

Sozusagen als Beilage zu seiner Ankündigung versendet Meyer zwei Beiträge, die äußert kritisch mit den Klimawandelkritikern umgehen. Der eine stammt von dem Journalisten Dirk Maxeiner („Achse des Guten“), in denen er glossierend Klimawandelkritiker in die Nähe mittelalterlicher Apokalyptiker rückt. Textprobe: „Der Kölner Dom kann nicht untergehen, da es sich wahrscheinlich längst um eine Moschee handelt und Allah den Meeresspiegel sinken lässt wie Erdogan den Lirakurs.“ Den zweiten hat der emeritierte Physikprofessor Hans-Joachim Lüdecke geschrieben, der aufgrund seiner Veröffentlichungen zum Klimawandel als umstritten gilt und von Kritikern als Leugner eines vom Menschen gemachten Klimawandels angegriffen wird.

Das gefiel nicht jedem in der Europa-Union. Harsche Kritik kommt von dem Künstler Gregor Merten („Engel der Kulturen“). Das Thema „Klimawandel“ sei in Ordnung, auch wenn es in der Europa-Union nicht satzungsgemäß verankert sei, schreibt Merten an Meyer. „Was aber nicht geht, ist, dass Sie im Vorfeld einer solchen Debatte Ihre Position und Funktion manipulatorisch nutzen.“