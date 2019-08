Saisonstart : Euphorischer Empfang für Werkself

Zum Bundesliga-Auftakt bejubelten die Fans den Mannschaftsbus von Bayer 04 . Der Empfang scheint die Fußballer beflügelt zu haben. Die Mannschaft startete mit einem Sieg in die Saison. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Endlich wieder Bundesliga! Viele Anhänger der Werkself waren am Wochenende froh, dass die schönste Nebensache der Welt endlich in die neue Saison startet. Voller Euphorie und mit großen Erwartungen gehen Fans und Spieler die Bundesliga-Spielzeit 2019/20 an.

Und so war es fast schon selbstverständlich, dass sich ein Großteil der Fans noch vor Anpfiff auf der Bismarckstraße zwischen Fan-Treff „Stadioneck“ bis hin zum Stadion versammelten.

Zwei Stunden vor Anpfiff waren bereits rund 5000 Fans auf der Straße und warteten auf den Mannschaftsbus von Bayer 04 Leverkusen, um der Mannschaft frischen Wind für die neue Spielzeit mitzugeben. Einer von ihnen ist Peter Göbgen. Der Wahl-Opladener erinnert sich noch gut an eine ähnliche Aktion vor rund zwei Jahren: „Im Internet wurde auf einigen Seiten darauf hingewiesen, die Mannschaft in Empfang zu nehmen. Ich muss dabei immer an das letzte Mal denken, ich glaube es war 2017 gegen Köln, als die Bismarckstraße gut gefüllt in schwarz-rot den Bus begrüßt hat. Sowas ist in Leverkusen leider nicht üblich. Der Verein hat doch diesen Support verdient.“

Es dauerte bis Punkt 14.11 Uhr, da fuhr der Bus in die Bismarckstraße ein und wurde mit lauten „Leverkusen Allez“ Fan-Gesängen und schwarz-roten Bengalo-Feuerwerken und Nebelschwaden in Empfang genommen. „Da bekomme ich schon Gänsehaut“, erzählt Göbgen. Für eine solide Saison-Prognose sei es noch zu früh. Aber er ist sich sicher, dass sich die Mannschaft mit den getätigten Transfers verstärkt habe. Auf die Champions League mit hoffentlich attraktiven Losen freut er sich genauso sehr wie auf „eine hoffentlich lange Reise im DFB-Pokal.“ Seit 2012 besitzt der Familienvater eine Dauerkarte im Oberrang hinter der Nordkurve. Mittlerweile hat er sich auch noch eine zweite Dauerkarte gegönnt. „Dann nehme ich zu ausgewählten Spielen meinen Sohn, Verwandte oder Bekannte mit.“ Dass die Werkself später mit 3:2 gewann und mit drei Punkten perfekt in die neue Saison startete, freute ihn.