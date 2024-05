EU-Kommissar stoppt auf Wahlkampftour bei Bayer in Leverkusen Energiepreis soll „Chefsache“ werden

Bekannt will er hierzulande erst noch werden, markige Sprache kann er schon: „Energie, das ist das Herzstück der industriellen Zukunft“, sagt Nicolas Schmit, aktueller EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte und Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Europas für die Europawahl im Juni. Der Luxemburger muss an diesem Freitag in Leverkusen tun, wozu er bei Wahlkampfterminen vermutlich nicht so oft aufgefordert wird: Schuhe ausziehen. Schmit sitzt im Eingangsbereich von Solida 1 auf einer Klappbank, schlüpft aus der eigenen Fußbekleidung heraus und hinein in die Sicherheitsschuhe Größe 43. Statt Bauhelm gibt es eine stabile Kappe. Mit ihm wechselt ein kleiner Tross an Begleitern, darunter Achim Post, Co-Chef der SPD in NRW, das Schuhwerk. Der Polit-Promi-Status schützt im Chempark nicht vor Sicherheitsregularien. So hatten im Bus vor der Mini-Tour durch den Flittarder Teil des Areals auch Schmit und Post ein Ausweisdokument für die Einlasskontrolle zücken müssen.