GGs Kerchensteiner Straße erhält Zertifikat Bunte Schule mit Courage

Die weiterführenden Schulen haben schon fast alle das Zertifikat, das sie als Mitglieder des Netzwerks kennzeichnet. Jetzt darf die erste Leverkusener Grundschule das Schild „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an den Eingang schrauben. Nun wurden Zertifikat und Schild an die GGS Kerschensteiner Straße übergeben. Der Akt, bei dem unter anderem Oberbürgermeister Uwe Richrath als Pate und der CDU-Landtagsabgeordnete Rüdiger Scholz auf der Bühne standen, war der Höhepunkt des diesjährigen Schulfestes, das am Freitagnachmittag mit diversen Aktionen, Spielen und Leckereien gefeiert wurde.