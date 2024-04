Beeindruckende Schau im Museum Morsbroich in Leverkusen „Es gibt kein Wort…“

Was ist Heimat? Ein Ort, vertraute Menschen, Sprache, Kultur, Traditionen – für jeden bedeutet es etwas anderes. Der Begriff ist schwer zu fassen, wurde und wird politisch missbraucht. Für die aktuelle Ausstellung, die am Sonntag im Museum Morsbroich eröffnet wird und beispielhaft fünf unterschiedliche künstlerische Positionen zu diesem Thema vereint, wurde deswegen ein anderer Titel gewählt, der den Mundart-Song von Cat Ballou und den Kölner „Lokalpatrioten“ auf Hochdeutsch zitiert: „Es gibt kein Wort…“ (weiter heißt es: …das sagen könnt’, was ich fühl’ … wenn ich an meine Heimat denk.“). Das vermittelt genau diese Vieldeutigkeit der künstlerischen „Annäherungen an ein Gefühl“, so der Untertitel. Um Lokalpatriotismus geht es da nicht wirklich, größtenteils sind die ausgewählten Arbeiten politisch begründet und zeigen eher den Verlust von Heimat durch Migration.