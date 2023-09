300.000 Euro Hilfsgeld Erzbistum spendet für Erdbebenopfer in Marokko

Auch Tage nach der Katastrophe ist die Lage weiter unübersichtlich, schreibt das Erzbistum in einer Pressemitteilung. Die Opferzahl in den zerstörten Städten und den abgelegenen Bergregionen steigt stündlich an. Mehrere starke Nachbeben und das unwegsame Gelände erschweren die Bergung von Verschütteten massiv.