Größeres Platzangebot in Leverkusen Opladener Laden jetzt auch am Goetheplatz

Aber in dem mit Kinderspielzeug und Krabbelecke hübsch eingerichteten, rund 40 Quadratmeter großen Domizil am Goetheplatz im Opladener Zentrum treffen sich vor allem Familien. Schon in Kürze werden sich dort nicht nur überwiegend Erwachsene – wie zur Eröffnung – tummeln. Sondern vor allem Kinder werden für Lebensfreude und Heiterkeit sorgen. Beispiel: An einem Tag pro Woche kommt eine Familienhebamme zu Besuch und bietet Gespräche zu allen Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und die ersten Lebensmonate des Babys. Familien mit Kleinkindern können einmal wöchentlich sowohl zu Musik- und Bewegung als auch zum Baby- oder Spieletreff in den „Opladener Laden“ kommen. Außerdem bietet der Laden gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Leverkusen Beratungen und einen Spielevormittag an.