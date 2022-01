Aktion von Stadt, Wupsi und Maltesern soll wiederholt werden : Erster Einsatz für den Impfbus

Oberarm-Piks im Impfbus der Wupsi: Eine Mitarbeiterin der Malteser zeigt in Rheindorf die Transportbox für die Spritzen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Rheindorf Die Haltestelle Peenestraße in Rheindorf ist am Mittwochnachmittag zum Impfstopp geworden. Stadtchef berichtet: 45 Prozent der Leverkusener sind bereits geboostert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Noch während der Linienbus am Mittwoch in Rheindorf im Einsatz war, stand fest: Die Kooperation zwischen Stadt, Wupsi und Malteser Hilfsdienst ist ein Erfolg und wird fortgesetzt. Dazu werden die nächsten Termine mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Schließlich biete der Bus – der mit Ausnahme einer Aktion vor der BayArena – zum ersten Mal für Impfungen im Einsatz war, zahlreiche Vorteile. Während die Bürger in den Wintermonaten in den Impfzelten der Malteser frieren müssten, sagten Oberbürgermeister Uwe Richrath, Wupsi-Geschäftsführer Marc Kretkowski und Malteser-Chef Tim Feister übereinstimmend, verfüge der Bus über eine Heizung. Außerdem könne das Gefährt gut die Menschen in den Quartieren erreichen.

„Das Angebot wird angenommen“, resümierte Feister, nachdem sich in den ersten eineinhalb Stunden rund 35 Menschen impfen ließen. „Jede Impfung zählt, gerade in der aktuellen Phase“, ergänzte er. Richrath argumentierte ähnlich: „Boostern ist entscheidend und hilft uns gegen die neue Omikron-Variante. Deshalb müssen wir Impfangebote so oft und so schnell wie möglich bereitstellen.“

Seinen Angaben zufolge seien bislang 45 Prozent der Leverkusener Bevölkerung geboostert, so dass Leverkusen im Bundesdurchschnitt weit oben stehe. Nicht minder beeindruckt von der hohen Nachfrage zeigte sich Kretkowski, von dem die Idee ursprünglich stammte. Bereits am Vormittag waren etliche der insgesamt 600 Wupsi-Mitarbeiter auf dem Betriebshof des Unternehmens geimpft worden. Diese Maßnahme sei deshalb so wichtig, begründete Kretkowski, um den öffentlichen Nahverkehr trotz Pandemie aufrecht erhalten zu können. Zum einen zähle die Wupsi zur kritischen Infrastruktur, zum anderen gefährdeten Ungeimpfte die anderen Fahrgäste in den Bussen.

Eigentlich wollte sich Busfahrer Eduard Boron seine zweite Impfung als Letzter abholen. Der Zufall wollte es, dass er als Erster an die Reihe kam, nachdem er den Impfbus an die Haltestelle Peenestraße gelenkt hatte. Für etliche andere, die sich ebenfalls in die Schlange vor dem Eingang eingereiht hatten, war es ebenfalls die zweite Impfung, die sie sich bei den beiden Impfärzten abholten. Unter anderem Christian Balcke aus Rheindorf und Sabrije Kliemt aus Hitdorf ließen sich hingegen Boostern.