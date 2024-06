Erster Buch- und Antikmarkt in Leverkusen Schätze und Schätzchen zwischen zwei Buchdeckeln

Leverkusen-Wiesdorf · Bea Reinecke-Denker ist die Liebe zum Buch mit in die Wiege gelegt worden. Ein Vorfahre war der erste Buchdrucker in Frankfurt am Main. Die 57-Jährige will in Wiesdorf einen Markt für Bücher und Antiquitäten etablieren. Die Premiere war schon mal ein Erfolg.

23.06.2024 , 16:01 Uhr

Bea Reinecke-Denker hat mit dem Organisieren von Märkten Erfahrung. Mit Büchern ebenso. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)