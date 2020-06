Erste Schau nach der Corona-Pause : Von Balken und Ziegeln in der Villa Römer

Opladen Ursprünglich sollte im März die neue Sonderschau im Haus der Geschichte eröffnet werden, dann kam Corona. Nun ist die Ausstellung ab Sonntag zu sehen. Auch Führungen für kleine Gruppen sind wieder möglich.

Als „Zeitzeugen in Bildern“ beschreibt Angela Zerfaß die alten Gebäude, die – gut gepflegt – für besondere Wohnqualität sorgen und von ihren Besitzern meist liebevoll gehütet werden: Fachwerkhäuser. In der Ausstellung unter der Überschrift „Ziegel und Fachwerk – Altes Bauhandwerk neu entdeckt“ stehen die meist unter Denkmalschutz stehenden Häuser zusammen mit zwei weiteren Schwerpunkt-Themen im Vordergrund.

Fachwerkhäuser sind noch an vielen Stellen in der Stadt zu finden, etwa in Bergisch Neukirchen, Opladen und Wiesdorf. Wenn die Historikerin die Fachwerkhäuser an sich aber als „erhaltenswerten Schatz“ bezeichnet, dann spricht sie aus eigener Kindheitserfahrung: „Wer in einem Fachwerkhaus lebt, hat immer eine Menge zu erzählen“, erinnert sie sich.