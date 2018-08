Erste Hilfe in Solingen: Nadine Wolf ausgezeichnet

Leverkusen/Solingen Nadine Wolf half einem Mann, dessen Transporter einen Abhang hinuntergestürzt war. Die Polizei zeichnete sie aus.

Es war ein Abend im März. Gegen 22.45 Uhr war es dunkel auf der Auferderhöher Straße in Solingen. Die 23-jährige Nadine Wolf aus Leverkusen fuhr mit ihrem Auto über die Landstraße. In Höhe der Einmündung Höhscheider Weg sah sie, wie ein Transporter vor ihr Schlangenlinien fuhr. Wie sich später herausstellte, hatte der 47 Jahre alte Fahrer gesundheitliche Probleme. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Nadine Wolf sperrte mit ihrem eigenen Fahrzeug die Straße, so dass keine weiteren Autos in die Unfallstelle hineinfahren konnten. Ihr Freund, der zum Unfallzeitpunkt eine Armverletzung hatte, rief den Rettungsdienst. Die Polizei Wuppertal schilderte das weitere Geschehen so: Während er auf der Straße weitere Helfer mobilisierte, stieg die zierliche Frau den Hang hinab und kletterte in die Fahrerkabine. Geistesgegenwärtig zog die Autofahrerin den Zündschlüssel des Transporters – der Motor lief da noch. Zunächst, so schilderte sie, hat sie nur die Hand des Mannes gehalten, dann tastete sie nach Verletzungen.