Nach dreiwöchiger Umbauphase an der Stixchesstraße : Eröffnung – Kaufland startet in Manfort durch

Die ersten Kunden testeten am Donnerstag nach dem Einkauf auf 7000 Quadratmetern gleich die Selber-Einscannen-Kassen, andere zahlten auf herkömmliche Weise. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Manfort Ansprechender als der Vorgänger will die erste Filiale der Supermarkt-Kette in der Stadt sein. Viele Kunden überzeugten sich gleich an Tag eins davon, was der neue Markt zu bieten hat.