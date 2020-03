Kritik der CDU : Erneut Vandalismus am Opladener Bahnhof

Erneut Vandalismus am Opladener Bahnhof

Opladen Die CDU sorgt sich um die Neue Bahnstadt und pocht auf Video-Überwachung im Umfeld der Bahnsteige.

(bu) Am Bahnhof in Opladen hat es erneut Vandalismusschäden gegeben. Mehrere Glasscheiben an den Zugängen zu den Gleisen wurden zertrümmert. Auch der Aufzug ist nach mutwilligen Zerstörungen der Anlage durch Unbekannte weiterhin außer Betrieb.