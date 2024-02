Zweiter Anlauf an der Rennbaumstraße Erneute Sperrungen im Kreisel Opladen

Nach Abstimmungspannen sollen nun die Arbeiten am Kreisel Rennbaumstraße doch noch abgeschlossen werden. Dazu wird laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung am Freitag, 2. Februar, ab 9 Uhr die Ein- und Ausfahrt der Stauffenbergstraße zum Kreisverkehr vollgesperrt. Die Umleitung über die Stauffenbergstraße/Lützenkirchener Straße tritt wieder in Kraft. Nach Auskühlung der Schicht, was 24 Stunden benötigt, soll der Kreisel voraussichtlich in den Abendstunden des Samstags, 3. Februar, wieder komplett freigegeben werden. „Alle Fahrbeziehungen des Kreisverkehres, inklusive der beiden Bypässe“ sollen dann wieder befahrbar sein, meldet die Stadt. Im Anschluss sollen „lediglich noch geringe Markierungs- und Beschilderungsarbeiten ohne größere Verkehrsbeeinträchtigungen“ am Kreisverkehr erfolgen.