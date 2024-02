Streik bei der Leverkusener Wupsi Verdi legt erneut den Nahverkehr lahm

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 30.000 Beschäftigten (bundesweit rund 90.000) im kommunalen ÖPNV in NRW sowie weiteren Bundesländern. In den Verhandlungen geht es hauptsächlich um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Entlastung der Beschäftigten. Die 2. Verhandlungsrunde war in der vergangenen Woche ergebnislos verlaufen. Durch die Warnstreiks will die Gewerkschaft den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen, doch noch zu einer Einigung zu kommen. „Die Arbeitsbedingungen im Nahverkehr müssen dringend verbessert werden“, sagt Frank Michael Munkler von Verdi Köln-Bonn-Leverkusen. „Entlastung muss her. Schichtarbeit und viele Überstunden greifen die Gesundheit an, der hohe Krankenstand macht das mehr als deutlich.“